Bellaria, si tuffa dal porto canale mentre passa la motonave, poi litiga col comandante: scatta la multa

La giornata di domenica a Bellaria si è contraddistinta per un pericoloso fuori programma: i tuffi (proibiti) al porto canale. Una decina i giovani coinvolti, dai 14 ai 20 anni, sia belligeani che turisti, di cui quattro stranieri. In particolare uno degli adolescenti si è esibito in evoluzioni, mentre rientrava la motonave “Super Tayfun”, con il rischio di rimanere travolto e mutilato dalle eliche. Una volta identificato e multato, il giovane ha pensato bene di rivoltarsi contro le divise, dando in escandescenze persino con il comandante. Dalle parole era deciso a passare alle mani ma gli agenti lo hanno calmato prima della sanzione da un centinaio di euro. Pizzicati e multati, in contemporanea, diversi adolescenti intenti a un bagno sui generis nella fontana poco distante. Una struttura, peraltro appena riparata, e dotata di delicati dispositivi per emettere luci e musica.