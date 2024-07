Bellaria, scoperto e arrestato in albergo il rapinatore dell’ufficio postale

Rapina all’ufficio postale di Bellaria: una indagine-lampo porta all’arresto. Un sabato mattina movimentato quello appena passato a Bellaria Igea Marina, dove all’apertura dell’ufficio postale di via Lamone, poco prima delle 9 un individuo, dopo essersi introdotto all’interno di un locale riservato ai dipendenti, avrebbe spintonato un cassiere per poter afferrare il denaro custodito in una cassa, circa 350 euro, e fuggire subito a piedi.

I Carabinieri, subito accorsi sul posto e visionate le immagini di videosorveglianza dell’ufficio postale, hanno immediatamente acquisito i primi dati investigativi utili ed avviato delle veloci attività d’indagine.

Una analisi incrociata di immagini, tipologia di vestiti utilizzati ed altri dati utili, hanno consentito di focalizzare i sospetti in un 33enne italiano e al momento dimorante presso un hotel della riviera romagnola. Proprio all’interno dell’hotel è stato localizzato e, dopo che i militari sono riusciti con non poca fatica a farsi aprire la porta della sua stanza ed eseguito un minuzioso controllo, sono stati rinvenuti capi di abbigliamento compatibili con quelli utilizzati nel corso degli eventi nei pressi dell’ufficio postale. L’uomo, pertanto, veniva tratto in arresto in flagranza e trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Rimini Principale in attesa del Giudizio per direttissima previsto per questa mattina.