Bellaria, rapina a mano armata nella notte alla sala scommesse, indagano i Carabinieri

Nella notte appena trascorsa, poco dopo la mezzanotte, i Carabinieri di Rimini sono intervenuti presso una sala scommesse di Bellaria Igea Marina, a seguito di una richiesta pervenuta al numero 112. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti due individui, con i volti travisati da caschi e di cui uno armato di pistola, si sono introdotti all’interno del locale e sotto minaccia, si sono fatti consegnare dal personale dipendente il denaro contante custodito all’interno della cassaforte, somma in corso di quantificazione. I due, sottratte le chiavi al cliente presente nel locale, si davano alla fuga utilizzando la sua Renault Kangoo, veicolo successivamente rinvenuto a poche centinaia di metri dal luogo. Nessuna delle persone presenti è rimasta ferita nelle concitate fasi. Le indagini sono attualmente in corso da parte della Stazione Carabinieri di Bellaria Igea Marina, che procede congiuntamente alla Sezione Operativa del N.O.R., sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Rimini.