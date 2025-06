Bellaria, “quella è la mia bici”, ma il ladro prende a calci la proprietaria e il fratello: arrivano i Carabinieri e lo arrestano

I Carabinieri di Bellaria Igea Marina hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un marocchino di 30 anni, individuato quale responsabile della rapina consumata ieri pomeriggio ai danni di due connazionali, rispettivamente una donna di anni 30 e suo fratello 28enne.

Secondo quanto ricostruito dai militari la donna, mentre camminava in via Guidi, notava uno sconosciuto in sella alla sua bicicletta appena rubata. Immediatamente, insieme al fratello, cercava di bloccare il ladro allo scopo di recuperarla. Il ladro però, una volta fermato, reagiva aggredendo i due con calci e pugni nell’intento di guadagnare la fuga e al contempo difendere il “bottino”. Solo l’intervento tempestivo dei Carabinieri, nel frattempo allertati dalla vittima, impediva che vi fossero ulteriori e più gravi conseguenze: sedata la lite e accertati i fatti, la refurtiva veniva recuperata e restituita alla legittima proprietaria. Il presunto responsabile della rapina, senza fissa dimora e già gravato da precedenti, veniva sottoposto a fermo di indiziato di delitto e tradotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Rimini.