Bellaria, quattro murales abbelliscono via Mar Mediterraneo - Gallery

Negli scatti di Fulvio Cesari, alcuni momenti della mattinata vissuta sabato in via Mar Mediterraneo: zona ricca di storia, ora impreziosita da quattro nuove opere murali realizzate nel contesto del progetto BIM Street Art. All’inaugurazione, presenti una rappresentanza della Giunta e del Consiglio Comunale, per quello che intende essere un primo mattone nel percorso di riqualificazione pensato per tutto il comparto fra via Adriatico e via Arno. Le opere, che omaggiano il mare ed i suoi mestieri con il linguaggio contemporaneo della street art, portano la firma di Burla, Massimo Modula, Roberto Ballestracci e Yopoz.