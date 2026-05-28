Bellaria, pranzano al bar e scappano senza pagare: “Occhio a una coppia elegante di scrocconi in Riviera”

Pranzano al bar ma scappano senza pagare. È successo ieri a Bellaria Igea Marina, quando una coppia ben vestita di veneti (così almeno hanno detto) si è presentata all’Angy Caffè di via Caduti per la Libertà. «Quando sono entrati ero da sola al bancone - spiega una delle titolari - e nonostante i molti clienti da servire quell’uomo, non rispettando la fila, chiedeva di continuo informazioni sugli ingredienti. Al momento di saldare il conto di una ventina di euro, il bancomat di lei è stato rifiutato per fondo insufficiente. Perciò con la scusa di andare a prelevare è uscita e lui si è dileguato». Quanto all’aspetto, la donna è bionda, di media statura e sui 50 anni mentre il compagno basso e con gli occhiali. Segni particolari, i tatuaggi numerosi e in bella mostra. «Condividiamo questa brutta esperienza - concludono dal locale - per mettere in guardia i colleghi».