Bellaria, petardi in campo durante la gara del Csi: scatta la squalifica per due giornate

Squalifica del campo di gioco per due giornate e multa da 150 euro. Pesanti sanzioni per il Caffè Bordonchio dopo l’ultimo turno del campionato Csi, serie Eccellenza. È successo tutto durante il match clou di sabato scorso, fra la squadra di Igea e il Ziznatic Fc di Cesenatico. Partita di alta classifica, grazie alla quale il Caffè Bordonchio avrebbe potuto scavalcare la capolista Ziznatic. La gara è però terminata 2-1 per gli ospiti cancellando così i sogni di gloria dei bellariesi. Ma la partita è stata segnata soprattutto dalle “gravissime intemperanze di una frangia dei sostenitori di casa con lancio di petardi e fumogeni all’esterno del recinto di gioco nel corso del primo tempo - si legge nei provvedimenti disciplinari presi dal giudice sportivo -. Nel secondo tempo il comportamento dei sostenitori della società Caffè Bordonchio, seppur esortati alla calma dai dirigenti locali, degenerava con il lancio di un fumogeno e di petardi vicino alla panchina del Ziznatic, a tal punto da provocare lo stordimento di un tesserato ospite e la conseguente interruzione della gara. L’incontro è poi ripreso qualche minuto più tardi arrivando alla conclusione”.

“La situazione - conclude il referto - si è aggravata ancor di più dopo il fischio finale con i sostenitori della squadra locale che continuavano nelle loro intemperanze cercando lo scontro con la tifoseria ospite.

Comportamento recidivo da parte dei supporter di casa”. Di qui la squalifica del campo e la pesantissima sanzione per un torneo come il Csi.