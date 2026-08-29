Bellaria, perde in mare la collana d’oro da 9mila euro, un ragazzo la ritrova col metal detector

Recuperata a Bellaria Igea Marina una collana dal valore di 9mila euro che era stata smarrita, nello specchio d’acqua antistante il bagno 53. Nuotava in alto mare, in cerca di un po’ di refrigerio dalla calura, ma quando è tornato a riva lo aspettava un’amara scoperta.

Tra una bracciata e l’altra, aveva perso una collana d’oro del peso di 80 grammi con appesa una pesante croce decorata. Un oggetto, che gli si era sfilato dal collo, che aveva un forte valore economico ma anche affettivo, rappresentando un ricordo importante.

Superato lo choc iniziale, il turista si è rivolto al bagnino dello stabilimento 53, il quale lo ha indirizzato, a sua volta, verso un ragazzo munito di metal detector. Giunto sul posto, il giovane ha ritrovato il monile, dopo una ricerca durata appena una decina di minuti.

Una volta tornata a galla, la collana è stata così restituita al legittimo proprietario, tra la gioia dei presenti, coronando, con il lieto fine un momento di apprensione e scoraggiamento. carla dini