Bellaria, Orietta Berti “icona trasversale” canta per due ore davanti a 2.500 persone

BELLARIA. Grande successo a Bellaria Igea Marina con il Live Show di Orietta Berti che, lunedì 6 gennaio, ha raccolto sotto al palco della Stazione (viale P. Guidi) un pubblico di 2.500 persone provenienti da tutta Italia, per festeggiare assieme l’Epifania 2025. Un’ottima conclusione del ricco palinsesto di eventi, targato “BIM Christmas”, organizzato da Fondazione Verdeblu, l’Amministrazione Comunale e la direzione artistica di Andrea Prada, che dal 1 dicembre ha accompagnato l’intero periodo festivo con tanti eventi: dai pomeriggi con i content creators più amati dalle giovani generazioni, agli spettacoli musicali e acrobatici itineranti, fino al Capodanno diffuso con i sette palchi musicali e il grande successo dell’Epifania con Orietta Berti.

«Un palinsesto delle festività natalizie che si è concluso con il botto grazie all’evento dell’Epifania. È stato emozionante vedere l’Isola dei Platani, con qualche migliaia di persone di ogni età, dai bambini fino ai nonni, cantare e ballare assieme le canzoni di Orietta Berti ha intrattenuto per quasi due ore tutto il pubblico. Lo spettacolo ha rappresentato appieno il senso di queste festività, rispecchiando una città coinvolgente e vivibile per tutta la comunità e capace di abbracciare tutte le generazioni.» Così il Sindaco Filippo Giorgetti. «È stata una chiusura veramente molto bella, così come la festa di Capodanno che è durata fino a tarda notte con tante persone di ogni età che si sono divertite assieme, sempre in un clima di grande serenità. Questa è la strada che abbiamo intrapreso, vogliamo percorrere e ringraziamo la comunità e tutti coloro che hanno partecipato, invitandole a vivere sempre di più la città di Bellaria Igea Marina.»

Il concerto della Berti suggella quindi gli eventi Natalizi, dopo un Capodanno vissuto appieno dai residenti e dagli ospiti.

«L’importanza della programmazione Natalizia non sta solo in chi vive fisicamente il Villaggio di Natale.» Spiega il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi. «L’aspetto che come Fondazione seguiamo con altrettanta attenzione è la comunicazione. Determinante per il posizionamento del Brand Bellaria Igea Marina, da mettere poi a frutto dagli operatori turistici. Anche quest’anno siamo usciti su diverse testate giornalistiche nazionali che danno sempre una bella visibilità, ma i dati più soddisfacenti vengono dai social. Le attività sulle varie piattaforme dal 1 dicembre al 6 gennaio, hanno raggiunto 914.640 persone, mentre i nostri video sono stati visti da 2.638.918 utenti. Cosa positiva è che solo il 17 percento proviene da un raggio di cinquanta chilometri: il ventisette percento dal resto della nostra regione, un quarantasei percento da fuori regione ed il rimanente dieci percento dall’estero. Inoltre il 67 percento del nostro pubblico sui social in questa campagna Natalizia, ha per il sessantasette percento un ‘età che va dai 25 ai 55 anni.»

L’81enne Orietta ha unito sotto il segno della sua musica, diverse generazioni! Dai più giovani fino agli adulti, durante lo show hanno ballato e cantato insieme a lei i suoi più grandi successi e le hit più famose della musica italiana. Ad apertura dello spettacolo, sono saliti sul palco anche due giovani artisti emergenti: Elia Veneto giovane cantautore emergente che ha appena pubblicato il suo primo singolo su tutte le piattaforme digitali e Mate, cantante attrice partecipante a vari programmi TV tra cui Xfactor e The voice.

Uno spettacolo coinvolgente e carico di energia; Orietta si è esibita con tutta la sua vitalità emozionando, con la sua splendida voce, un pubblico palpitante che ha trasformato nuovamente il viale P. Guidi in una grande discoteca a cielo aperto.

«Sono molto soddisfatto dell’intera rassegna dedicata al Natale, soprattutto per il programma dedicato alla famiglia con gli appuntamenti del fine settimana insieme ai digital creator per poi arrivare alle due punte del nostro intrattenimento: il Capodanno diffuso, che si riconferma quale momento di aggregazione e intrattenimento trasversale; un vero capodanno per tutti partendo dai bambini fino ai giovani e gli adulti dal pop, al dance, rock e folk» conclude il direttore artistico Andrea Prada. «Infine l’evento di chiusura del 6 gennaio: Orietta Berti che si è confermata essere un’icona di intrattenimento assolutamente trasversale, riunendo oltre duemila persone che hanno affollato il viale P. Guidi davanti al suo palco. Orietta infatti è stata apprezzata sia dai più giovani che la vedono come un personaggio pubblico sdoganato grazie alle sue recenti collaborazioni con Fedez, Rovazzi ed Achille Lauro, fino ai nostalgici della musica anni ’70»