Bellaria, nuova vita allo storico hotel Buda: “L’accoglienza è la nostra passione”

Lo storico Hotel Buda cambia proprietà e prende il nome di “Azzurro Beach Hotel”. È situato in una zona tranquilla nel centro di Igea Marina, a 40 metri dal mare, a latere della piazza Margherita, dove i turisti si fermano a ammirare la fontana dedicata alla dea Igea o giungono alla spicciolata la domenica per seguire la messa nella parrocchia del Sacro Cuore. Ad acquistare un pilastro del turismo degli albori, nella città di Panzini, è stata la famiglia Pesaresi: il 50enne Igor con la sorella 40enne Ilaria, igeani doc, e la moglie Mary, di origine pugliese. Proprio quest’ultima racconta il cambio di rotta per un tre stelle «aperto negli anni Sessanta». «Mio marito – spiega - è il nipote di una delle storiche pioniere di Igea Marina. Era suo l’hotel Erica, nel cuore della città, poi trasformato in appartamenti».

Una tradizione portata avanti da Igor che ha gestito con il padre vari hotel a Torre Pedrera finché, conosciuta la sua futura moglie, ha iniziato un nuovo percorso che li ha portati a prendere in gestione altri alberghi, tra i quali per l’appunto il Buda. Ora arriva la svolta a fronte «di un investimento importante» non solo per il loro futuro ma anche per quello dei figli tramite una scelta ricaduta sullo storico edificio «che al momento conta 31 camere». Ancora in corso di valutazione le eventuali modifiche da apportare come il personale da coinvolgere. Nel frattempo sono iniziati i lavori per dare un volto nuovo alla struttura che ha già mutato pelle e nome, «oltre agli arredi». «È questo il momento di avere coraggio – ribadisce Mary – perché prima di essere un mestiere, per noi l’accoglienza resta una passione. Basta pagare affitti, puntiamo su qualcosa di nostro da gestire a livello familiare».

Le telefonate dei clienti storici stanno già arroventando i telefoni e, oltre alle prenotazioni, si affastellano i complimenti «perché – sottolinea - ci hanno visto crescere professionalmente e sono felici per la nuova avventura appena intrapresa».

