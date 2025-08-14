Bellaria, notte ad alta tensione in spiaggia: il vigilante chiede a un gruppo di minorenni di andarsene e rimane ferito

Una notte agitata quella tra martedì e mercoledì sulla spiaggia di Bellaria Igea Marina, con una violenta lite tra un gruppo di minorenni e un vigilante. I giovani si erano trattenuti in spiaggia oltre l’orario di accesso, fermandosi a fare baldoria. Un vigilante è intervenuto invitandoli ad abbandonare la spiaggia, ottenendo il brusco rifiuto da uno dei giovani. L’addetto alla sicurezza quel punto ha cercato di condurre il giovane fuori dalla spiaggia prendendolo per la maglietta, ma il giovane ha opposto resistenza e l’uomo è caduto battendo la testa contro il palo di un ombrellone. Sul posto sono giunti i Carabinieri, Polizia Locale di Bellaria e un’ambulanza del 118 per medicare l’uomo, lievemente ferito. Sono giunti anche i genitori dei ragazzi e la tensione è salita, poi le forze dell’ordine hanno rassserenato gli animi. Il gruppo di ragazzi è stato identificato e per ora il vigilante non ha sporto denuncia.