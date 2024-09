Bellaria, “non mi sono mai arresa”: la rivincita di Semou, eletta “Miss Mamma Italiana 2024”

Domenica in Piazza Don Minzoni a Bellaria, si è svolta la finale nazionale di “Miss Mamma Italiana 2024” riservata a tutte le mamme aventi un’età fra i 25 ed i 45 anni. Lo storico concorso ideato e organizzato da Paolo Teti, anche quest’anno continua ad offrire alle mamme l’opportunità di potersi esprimere per quel che sono, che sanno fare, che hanno da dire o che sognano di sperimentare. “Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane in età fertile.

Miss Mamma Italiana 2024” è Semou Diagne, 33 anni, di Ancona, mamma di Birima ed Antonio, di 17 e 9 anni.

Semou è una bellissima donna, simpatica, dolce e sensibile, ma anche forte e molto determinata. Un passaggio molto forte e toccante è stato quando Semou ha raccontato la storia della sua vita, quando a 16 anni, in Senegal (suo paese di origine), è rimasta incinta dopo aver subito una violenza ed ha deciso di tenere il suo bambino. Grazie ad un aiuto internazionale, è stata trasferita in Italia, dove ha ricominciato una nuova vita. Attualmente Semou lavora come barista ed è volontaria soccorritrice del 118 ed autista di ambulanza e contemporaneamente, sta studiando per conseguire la laurea in infermieristica. Il suo motto è: “non arrendersi mai”.