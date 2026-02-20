Bellaria, nidi comunali: 105 posti disponibili: ecco come iscriversi

Con 105 posti disponibili, utili a soddisfare pressochè la totalità del fabbisogno cittadino a Bellaria Igea Marina, i nidi comunali “Il Gelso” e “Piccolo Gelso” rappresentano uno dei fiori all’occhiello dell’offerta educativa a disposizione delle famiglie: 68 di questi, saranno nuovamente disponibili dal prossimo settembre, in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico 2026-2027.

Per presentare domanda di iscrizione, vi è tempo sino al 31 marzo 2026, per i bambini nati dal 1^ gennaio 2024 al 31 gennaio 2026, ricordando che le istanze devono essere completate online attraverso il portale dedicato: serviziscolastici.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/sicare/benvenuto.php

Nel dettaglio, sono cinque le sezioni in cui il servizio nido comunale è articolato, mentre sul fronte dei posti presto disponibili 49 interessano Il Gelso e 19 invece il Piccolo Gelso. Da segnalare che entrambe le strutture hanno già calendarizzato open day utili alle famiglie per poterne conoscere servizi specifici e personale: doppio appuntamento al Gelso, martedì 24 febbraio e martedì 17 marzo dalle 16.30 alle 18.00, mentre il Piccolo Gelso attende i genitori interessati venerdì 27 febbraio alle 16.30.