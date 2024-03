Bellaria, negozio di ottica di nuovo svaligiato: “Mi arrendo: chiudo tutto”

«Getto la spugna perché mi sento abbandonato da tutti». Dopo aver subito due furti in nove mesi, l’Ottica Romano chiude i battenti per sempre. Si abbassa una serranda in via Torre, a due passi dal salotto buono di Bellaria. Un negozio inaugurato nel marzo del 2023, come spiega il titolare, un optometrista di origine molisana, vissuto per vent’anni nelle Marche e da 5 trasferito nella Città di Panzini. I ladri hanno infierito due volte in 9 mesi: il primo round è stato messo a segno nel maggio 2023, il colpo di grazia è arrivato invece il 17 febbraio scorso. Giorno da cui l’attività non ha più riacceso le luci.

In ginocchio

Nel mirino, come spiega il titolare 42enne, sono finiti occhiali da sole e non, tutti di marche prestigiose, ma anche l’attrezzatura per misurare la vista. Morale: il danno è quantificabile «in centinaia di migliaia di euro» e le risorse per ripartire non ci sono. «Pensavo che Bellaria fosse un posto sicuro – premette l’optometrista - ma in realtà è un luogo dove manca una pattuglia di carabinieri 24 ore su 24, pur passando da 20mila a 100mila abitanti in estate. Anche la nuova stazione carabinieri di Igea, chiude alle 18. Tant’è che quando è suonato l’allarme, ho dovuto allertare i militari di Rimini». Da qui la decisione di chiudere prendendosi del tempo per capire se sia il caso di voltare pagina altrove. «Devo riprendermi – non la manda a dire la vittima – da una tragedia dove quel che fa più male è sentirsi abbandonati». In entrambi gli episodi, i ladri sono entrati nottetempo, e hanno sfilato il tamburo di una porticina a vetro. Non casi isolati, tuttavia, visto che si sono susseguiti colpi a danni di altri ottici «prima a Cesenatico, raggiunta dai balordi a bordo di un’auto rubata a Bellaria, poi a Cesenatico, Gabicce e Riccione nonché in provincia di Ravenna». Difficile dire tuttavia, se si tratti di una banda specializzata in furti su commissione