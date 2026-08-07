Bellaria, monopattini elettrici: sono 31 le sanzioni degli agenti in borghese in meno di 20 giorni

Sono già 31 le violazioni contestate dalla Polizia Locale di Bellaria e Igea Marina a danno dei conducenti di monopattini elettrici. Negli ultimi giorni il personale, motorizzato e in abiti civili, ha sanzionato le violazioni relative al mancato utilizzo del casco obbligatorio, dell'assicurazione e del targhino. L'attività fa seguito all'entrata in vigore della legge 177/2024, la quale ha cambiato profondamente le regole per la micromobilità urbana, e le cui specifiche sui monopattini elettrici sono state nuovamente aggiornate il 16 luglio 2026.

“Un’iniziativa fortemente voluta per favorire la fruizione sicura e serena delle nostre strade e delle nostre isole pedonali – dice l'Assessore alla Sicurezza Ivan Monticelli - siamo consapevoli che non tutti i monopattini possano già essere stati fermati e che le criticità legate ad alcuni di questi non siano esaurite, per questo abbiamo optato per servizi in borghese: affinché siano anche da deterrente per i conduttori di monopattini più indisciplinati, non potendo questi sapere come e quando saranno colti in fallo.”