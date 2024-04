Bellaria, “Miss nonna” su Raitre da Lundini: la concorrente più giovane è una signora di 32 anni

Lunedì 15 aprile, in prima serata, Rai 3 nazionale, nel corso della seguitissima trasmissione “Faccende Complicate” condotta da Valerio Lundini, ha dedicato l’intero programma alla 19° Finale del concorso “Miss Nonna”, di cui è Patron Paolo Teti, evento che si è tenuto lo scorso mese di ottobre a Bellaria Igea Marina.

Nel corso della trasmissione, la località turistica bellariese ha ottenuto un’importante visibilità, con le immagini e le interviste realizzate in spiaggia, all’Hotel Milano Resort (quartier generale del concorso) ed in modo particolare, grazie alla “passerella” che le protagoniste del concorso hanno fatto lungo le vie della città, a bordo delle auto d’epoca del Club “Auto Moto Amici”, la città ha beneficiato di un importante impatto mediatico.

All’evento Finale di “Miss Nonna 2023”, hanno partecipato 18 signore provenienti da tutta Italia, la vittoria finale è andata alla 39enne romana Elisa Paladini. Tra le finaliste, la più giovane è stata la 32enne barese Rosaria Vivace; mentre la più “grande”, Luciana Corradini, 66 anni, di Reggio Emilia.

Sicuramente una promozione per Bellaria Igea Marina, a livello nazionale, a poche settimane dall’inaugurazione ufficiale dell’estate 2024.

La Società Te.Ma Spettacoli è già operativa con le selezioni valide per la 20° edizione, in ordine di tempo, l’ultima selezione si è tenuta domenica scorsa in Puglia, nella città di Bisceglie ed ha visto vincitrice la 48enne barese Gabriella Porcelli.

Le signore interessate a partecipare al concorso possono contattare il numero 0541 344300.