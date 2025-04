Bellaria, Miss Mamma Italiana: sfilano 16 detenute al carcere di Rebibbia: “Un’emozione speciale”

Sedici mamme speciali per una giornata speciale: la selezione di Miss Mamma Italiana si è svolta lunedì 31 marzo, nel penitenziario di Rebibbia

Dal pensiero di una mamma in concorso, si evince cosa ha rappresentato questa tappa speciale presso il carcere romano. «Voglio cogliere questa occasione per esprimere il mio pensiero rispetto a questa prestigiosa opportunità, che per il luogo in cui ci troviamo è davvero qualcosa di unico e speciale, viste le condizioni in cui viviamo nella quotidianità».

A corollario delle sedici mamme in concorso, sei presentatrici, ex vincitrici di fascia di questa kermesse; a coordinare il patron Paolo Teti sul palco, per regalare una marcia in più alla giornata. La prima parte ha visto le mamme sfilare in abito da sera, dopo essere passate da trucco e parrucco come delle Miss; a seguire la prova di abilità con le mamme ad alternarsi tra canzoni, balli e interpretazioni recitate da brani scritti dalle mamme concorrenti, dai testi si evinceva il rammarico degli errori commessi e la voglia di riscatto, per tornare ad onorare il ruolo di mamma con tutto l’amore possibile. Può sembrare incredibile ma proprio l’amore è stato il sentimento forte, percepito nel Teatro di Rebibbia.

Il Patron di Miss Mamma Italiana, Paolo Teti dopo due anni di lavoro è riuscito ad ottenere i permessi per questa giornata perfettamente riuscita anche grazie al contributo del Comune di Bellaria Igea Marina e dalla Fondazione Verdeblu.

«Miss Mamma è l’evento che sposa in pieno l’identità di Bellaria Igea Marina ed oggi, rivolgersi a queste mamme speciali è stato un’esperienza unica che dimostra la capacità di accoglienza e l’inclusività della nostra città.» Così il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi.

Spiega il sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti: «Quando Bellaria Igea Marina ha scelto Miss Mamma, lo ha fatto pensando non ad un semplice concorso di bellezza ma per mettere al centro della propria attività ed eventi, il valore della donna e della mamma. Oggi è stata proprio un’importante conferma di questo, nelle parole di una mamma che rappresenta il senso più profondo che porterò con me e che condivido con tutta la comunità di Bellaria Igea Marina: “Miss Mamma Italiana non è solo un concorso di bellezza ma ringrazio per questa occasione perché, per il luogo in cui ci troviamo e per quello che viviamo ogni giorno, è davvero difficile sentirci donne e modelli di mamma ma questa è un’occasione per dimostrare alle mie bimbe che del buio puoi trovare la luce.”»

La vittoria di questa selezione di “Miss Mamma Italiana” a Rebibbia è di Alessia Rosati e sulle parole del Patron Paolo Teti, “è stata una giornata memorabile.”