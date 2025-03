Bellaria, mentre fa jogging scopre un cadavere in una colonia abbandonata

A Bellaria i Carabinieri hanno rinvenuto un cadavere all’interno di una colonia abbandonata. Intorno all’ora di pranzo è giunta al 112 la chiamata di un cittadino che, facendo jogging in via Del Bragozzo a Bellaria Igea Marina, segnalava la presenza di un corpo senza vita all’interno di una colonia abbandonata. I militari della locale Stazione intervenivano sul posto, unitamente a quelli del Nucleo Investigativo di Rimini ed al medico legale, al fine di procedere all’identificazione della salma, di determinare l’ora del decesso e le cause.

La salma, su disposizione della locale Procura della Repubblica, sarà portata presso l’Infermi per eseguire l’esame autoptico.

Dai primi accertamenti, parrebbe verosimile l’ipotesi che il decesso sia avvenuto per cause naturali.