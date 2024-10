Tra gli interventi al via, si segnala in particolare quello che da domani interesserà la via Metauro, nel tratto compreso tra p.le Gramsci e via Pascoli. Un’opera che l’Amministrazione ha inteso realizzare nel periodo dell’anno considerato meno impattante per la cittadinanza, tenendo conto che si tratta di una strada molto frequentata e che la riqualificazione comporterà la deviazione del traffico veicolare in concomitanza allo svolgimento dei lavori. L’intervento completerà quello, consistente e atteso, che due anni fa ha riguardato la strada nella sua interezza, sino all’intersezione con via Adriatico, con la riqualificazione della mura e della recinzione della cinta ferrovia. In particolare, nei prossimi giorni si procederà al rifacimento dell’asfalto nell’area parcheggio sul retro della Biblioteca Comunale e presso gli stalli di sosta che costeggiano la ferrovia. Lavori che prevedono anche la rimozione dell’attuale pavè presente in prossimità della stazione di Bellaria e all’intersezione con via Pascoli, che verrà sostituito con un nuovo manto in asfalto albino, maggiormente adatto all’alto numero di passaggi di mezzi che interessa la via Metauro; stesso tipo di intervento, con la medesima finalità, sarà realizzato nella stessa via Pascoli, nella tratta in pavè a corredo con viale Paolo Guidi.