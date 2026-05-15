Bellaria, la “Golden Walk” rinviata a domenica 17 maggio

A Bellaria la manifestazione “Golden walk” inizialmente prevista per domani, sabato 16 maggio, a causa delle avverse previsioni meteo è stata rinviata a domenica 17 maggio. L’appuntamento si svolgerà a partire dalle ore 18.30, trasformando Bellaria Igea Marina in una passerella a cielo aperto per la seconda edizione di una sfilata che, in piazza Don Minzoni, intende celebrare l’eleganza senza tempo attraverso un mix di stile rétro e contemporaneo. Il concept strizza l’occhio al glamour delle passerelle anni Ottanta, reinterpretato con l’estetica moderna delle boutique più prestigiose della città. Protagonisti della serata saranno attività storiche e nuove eccellenze locali: Arlecchino Sport, Fabiola Ronconi Atelier, L’Angolo, La Dolce Vita, Lia Shopping, Mary Claud, Ottica Romano, Patrizia Bijoux e Posei Bikini.