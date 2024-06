Bellaria, la festa nel bagno al mare di Zaccagni: “Speriamo venga a trovarci presto”

Sulla riviera romagnola è tornato il sereno e splende il sole sulla spiaggia di Bellaria: sia perché dopo giorni di pioggia è tornato il bel tempo, sia perchési festeggia Mattia Zaccagni, l’eroe della Nazionale, che da quest’estate è diventato anche un imprenditore turistico balneare. “Siamo felicissimi, è da ieri sera che festeggiamo, ha detto all’Ansa Fabio Zaccagni, il padre di Mattia, dopo il gol del figlio contro la Croazia che ha portato in extremis la nazionale agli ottavi degli Europei di calcio.

“È andata bene, e un gol del genere è stato proprio bello, e poi importante. Una doppia gratificazione. Siamo contentissimi”.

Ne parla proprio dal bagno ‘Esotica’ lo stabilimento balneare gestito da lui e dalla sua famiglia, che è in festa. A Bellaria Zaccagni è cresciuto e nei giorni scorsi ha aperto il lido, dopo avere vinto un bando del Comune. “Abbiamo appena aperto, l’inaugurazione c’è stata i primi di giugno - racconta il padre - speriamo che Mattia venga a trovarci presto. Lo farà, anche se gli sta per nascere una bimba, la secondogenita, a luglio, e dunque è in ansia anche per quello”.