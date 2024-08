Bellaria: la Befana vien d’agosto: Orietta Berti in concerto per l’Epifania 2025

Partono con la rincorsa i festeggiamenti del Ferragosto di Bellaria Igea Marina: già dalla sera del 13 con “Onde di Vino” sono iniziati i brindisi, lungo la sponda di ponente del porto canale; oltre alla proposta di degustazione con le cantine vinicole selezionate, l’intrattenimento musicale ha dato il via alla movida ferragostiana.

La vigilia di Ferragosto ha visto la continuazione di “Onde di Vino” ed in chiusura di serata lo Spettacolo Piro musicale, a cura del Maestro di Fuochi Ivan Fonti che ha riscosso grande successo, sia di pubblico che di gradimento.

L’alba del 15 l’ormai tradizionale Messa Rock officiata da Don Mark (Don Marco Foschi), quest’anno ha raccolto oltre settecento fedeli, in questo momento mistico, a ricordare che la giornata è innanzitutto una festa religiosa.

Ed alla fine arriva la Befana, in realtà ha inviato la sua amica Signora Coriandoli che ha regalato la calza con i dolciumi a tutti i bambini presenti, nella Piazza Don Minzoni piena in ogni dove. La serata condotta da Andrea Prada con la musica degli Space Invaders, è stata il lancio per gli eventi Natalizi che quest’anno vedranno come chiusura, proprio il giorno della Befana, il concerto di Orietta Berti: un’artista trasversale amata dai grandi e dai giovani, grazie ad alcune collaborazioni con i big come Rovazzi, Fedez, Achille Lauro.