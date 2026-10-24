Bellaria, l’ultimo saluto a Luciano Biondi, storico titolare dell’Happy Camping

Bellaria Igea Marina dice addio a Luciano Biondi, storico titolare dell’Happy Camping.

Se n’è andato all’età di anni 75 dopo aver lottato a lungo contro una malattia che alla fine non gli ha lasciato scampo. I funerali hanno avuto luogo nel primo pomeriggio di ieri, partendo dalla camera mortuaria del cimitero di Bellaria, per poi proseguire verso la Chiesa Parrocchiale del Suffragio di Santarcangelo di Romagna. Dopo i riti funebri, che hanno visto la chiesa gremita di parenti, conoscenti e amici, il trasporto si è diretto, alla volta del cimitero di Santarcangelo. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti dalla clientela, formata sia da italiani che stranieri, tutti frequentatori assidui della struttura ricettiva che, aperta 375 giorni all’anno, sorge direttamente sul mare in via Panzini. Una clientela, la sua, che risulta composta soprattutto da famiglie, con figli al seguito, e che ora, pescando dal molo dei ricordi, elogia «la squisita ospitalità di Luigi, ma anche i tanti servizi offerti dal camping, vista Adriatico, dove l’allegria era sempre di casa». A ricordarlo con commozione è anche un amico di vecchia data, Antonio Amato: «Ciao Luciano, fai buon viaggio e riposa in pace, caro amico mio. Un pensiero e una preghiera - aggiunge ancora - per chi non è più accanto a noi, ma vive nei nostri cuori per sempre».