Bellaria, l’albergo è su Booking ma non ha i titoli per lavorare: la struttura verso lo sgombero - Gallery

Bellaria-Igea Marina
  • 27 luglio 2026
Fotoservizio Manuel Migliorini
Fotoservizio Manuel Migliorini
Bellaria, l’albergo è su Booking ma non ha i titoli per lavorare: la struttura verso lo sgombero - Gallery
Bellaria, l’albergo è su Booking ma non ha i titoli per lavorare: la struttura verso lo sgombero - Gallery
Bellaria, l’albergo è su Booking ma non ha i titoli per lavorare: la struttura verso lo sgombero - Gallery
Bellaria, l’albergo è su Booking ma non ha i titoli per lavorare: la struttura verso lo sgombero - Gallery

L’hotel tre stelle di Bellaria compare anche su Booking, ma non ha i titoli per lavorare e ospitare clienti. Nonostante questo, la struttura di fatto è operativa e questa mattina è stata sottoposta a un minuzioso controllo da parte di Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri. Le forze dell’ordine hanno verificato le posizioni dei presenti, dopo una serie di segnalazioni legate a permessi mancanti ed esposti dei vicini. Nei prossimi giorni l’albergo dovrebbe essere definitivamente sgomberato.

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