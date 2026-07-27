Bellaria, l’albergo è su Booking ma non ha i titoli per lavorare: la struttura verso lo sgombero - Gallery

L’hotel tre stelle di Bellaria compare anche su Booking, ma non ha i titoli per lavorare e ospitare clienti. Nonostante questo, la struttura di fatto è operativa e questa mattina è stata sottoposta a un minuzioso controllo da parte di Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri. Le forze dell’ordine hanno verificato le posizioni dei presenti, dopo una serie di segnalazioni legate a permessi mancanti ed esposti dei vicini. Nei prossimi giorni l’albergo dovrebbe essere definitivamente sgomberato.