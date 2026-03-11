Bellaria, irruzione dei Carabinieri in albergo, arrestato uno spacciatore, scoperti oltre 30 ospiti abusivi: chiusa la struttura

Lo spacciatore alloggiava in un albergo di Bellaria che non registrava gli ospiti in modo corretto, scoperte oltre 30 persone abusive. Un intervento in piena notte ha portato all’arresto di un 26enne pugliese e alla sospensione dell’attività ricettiva. I Carabinieri hanno tratto in arresto un 26enne originario della provincia di Foggia, già noto alle forze di polizia, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari, nel corso del controllo, hanno sottoposto a perquisizione la camera d’albergo dove il giovane alloggiava, rinvenendo sulla scrivania due involucri contenenti complessivamente 20 grammi di cocaina, insieme a materiale plastico ritagliato per il confezionamento delle singole dosi. All’interno di un giubbotto appeso nell’armadio è stata inoltre rinvenuta la somma in contanti di 620 euro, suddivisa in banconote di vario taglio e ritenuta provento di attività illecita, mentre sul letto della stanza è stato recuperato un manganello estensibile in acciaio della lunghezza di 65 centimetri.

Il 26enne, che risultava già destinatario di un provvedimento di avviso orale emesso dalla Questura di Foggia nel settembre 2025, è stato dichiarato in arresto e condotto presso gli uffici della locale Stazione per le formalità di rito. Su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, è stato trattenuto in attesa del giudizio con rito direttissimo fissato per la mattinata di oggi.

Così il sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti: “Un grande grazie a Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, AUSL, ispettorato del lavoro, per l’intervento nel cuore della notte presso Hotel Sidney a favore della sicurezza e legalità nel nostro territorio. Scoperte oltre 30 persone abusive, misure igieniche e di sicurezza non garantite, micro criminalità, un arresto... controllo, prevenzione, repressione: un ottimo lavoro di squadra”.