Bellaria, iniziano a litigare e lo colpisce alla testa con una scacciacani e una mazza da baseball: 27enne denunciato

Una serata molto agitata quella di ieri a Bellaria. Intorno alle 21, i Carabinieri di Rimini sono intervenuti nei pressi di via Pinzon a seguito di una segnalazione giunta al 112 relativa a una violenta lite scoppiata in strada con la presunta esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Giunti immediatamente sul posto, i militari individuavano due individui presumibilmente coinvolti nella colluttazione: un colombiano di 27 anni, che ancora impugnava una mazza da baseball in legno e un 30enne tunisino, entrambi in evidente stato di agitazione.

Dalle prime ricostruzioni emergeva che la lite, scaturita per futili motivi, sarebbe degenerata fino al ferimento del tunisino, colpito al capo dal colombiano prima con una pistola scacciacani e poi con la mazza da baseball.

I Carabinieri conducevano il 27enne in caserma per meglio chiarire i fatti e procedevano al sequestro sia della pistola scacciacani che della mazza da baseball, mentre il 30enne rimasto ferito, a seguito dell’intervento del personale del 118 giunto sul posto, veniva trasportato al Pronto Soccorso di Rimini ove, medicato, veniva successivamente dimesso con 10 giorni di prognosi.

Al termine delle verifiche, il colombiano è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, con l’ipotesi di reato di lesioni personali e porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere.

Sono in corso ulteriori approfondimenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone, anche attraverso l’acquisizione di immagini di videosorveglianza presenti nella zona e di testimonianze di soggetti che hanno assistito ai fatti.