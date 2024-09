Bellaria, incidente: travolto mentre attraversa la strada, gravissimo 27enne

Un terribile incidente lunedì sera a Bellaria, con un giovane di 27 anni ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Il 27enne è stato travolto mentre attraversava la strada da un’auto in via Ravenna: il sinistro si è verificato poco prima delle 21, mentre infuriava una pioggia battente. A investire il giovane una Renault Capture guidata da un uomo di 80 anni. Sul posto i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. I rilievi a cura della Polizia Stradale di Riccione.