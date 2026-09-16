Bellaria, incidente: l’auto colpisce contro due vetture in sosta e si ribalta, mamma e figlia all’ospedale

Un incidente stradale dalla dinamica spaventosa questa mattina a Bellaria Cagnona in via Ravenna. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, una donna era alla guida di una Opel Astra con la propria bambina a bordo e procedeva in direzione Rimini, quando si è scontrata violentemente con un Fiorino e una Peugeut in sosta sul lato destro della carreggiata. L’urto è stato violentissimo e l’Opel si è ribaltata. Mamma e figlia sono state trasportate all’ospedale in condizioni di media gravità. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche i Vigili del Fuoco, che hanno estratto mamma e figlia (rimaste sempre coscienti) dall’abitacolo.