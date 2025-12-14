Bellaria. Incendio in una palazzina, salvati un cocorito e un canarino

Intorno alle 22:20-22:30, la centrale operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto la chiamata d’emergenza per un incendio scoppiato in un’abitazione al secondo piano di uno stabile di Via Torre, a Bellaria-Igea Marina.

La prima squadra del comando di Rimini, coadiuvata dall’autobotte, è intervenuta tempestivamente trovando l’appartamento avvolto dalle fiamme e completamente invaso dal fumo.

Durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, i pompieri sono riusciti a localizzare e trarre in salvo due uccellini domestici. Gli animali, pur essendo stati esposti al denso fumo, sono stati recuperati e restituiti ai proprietari. Non si registrano persone coinvolte nell’incidente.

L’intervento ha consentito di limitare i danni alla sola unità abitativa interessata dall’incendio. Le autorità competenti stanno ancora indagando per ricostruire la dinamica e accertare le cause che hanno provocato il rogo.