Bellaria, il villaggio di Natale inaugurato dai bambini

È partito il Bim Christmas di Bellaria Igea Marina con l’inaugurazione avvenuta domenica pomeriggio, presso Piazza Don Minzoni, alla presenza del sindaco Filippo Giorgetti e del Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi. A fare da sfondo: la centralissima pista di pattinaggio, una delle tante attrazioni presenti lungo il viale pedonale P. Guidi e aperta al pubblico per tutto il periodo festivo fino al 6 gennaio. È stato un pubblico di bambini a dare avvio ufficialmente al Bim Christmas, attivando il “grande bottone” che tradizionalmente accende il Villaggio di Natale.

Per ricreare l’atmosfera natalizia, si sono esibiti in sfilata i musicisti della Marching Band e gli artisti Stardust. Primi ingressi anche presso l’Ascensore di Babbo Natale in Piazza Matteotti: la novità dell’anno, che trasporterà grandi e bambini nel magico mondo del Natale. Non mancherà la realtà virtuale e a seguire, dal 7 dicembre, anche il Presepe di Sabbia oltre a tanti appuntamenti insieme alle web star più amate dalle giovani generazioni e il mercatino natalizio di artigianato, gastronomia, arte e natura bellariese presso via Perugia, fino arrivare al Capodanno diffuso e all’Epifania con Orietta Berti. Tutto il programma è sempre consultabile su: www.bellariaigeamarina.org