Bellaria, il sogno olimpico di Martina Tiraboschi: “Il mio ballo con Ghali sul palco di San Siro”

C’era anche una ballerina cresciuta a Bellaria Igea Marina a San Siro per la recente cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano - Cortina.
Si tratta della 21enne Martina Tiraboschi nata a Bergamo ma vissuta nella città di Panzini dove, a partire dall’età di sei anni, ha mosso i primi passi di danza nella scuola “Tilt” per poi studiare all’accademia “Antonella Bartolacci” di Riccione prima di tornare in Lombardia, fresca della maggiore età, con l’obiettivo di realizzare il suo sogno «sotto le luci della ribalta di una metropoli come Milano».
Ora quel sogno è diventato realtà con l’ingresso, venerdì scorso, nel corpo di ballo «che si è esibito all’interno della performance musicale di Ghali - racconta -: 80 giovani tra cui una settantina di iscritti all’accademia “Ormarslab” nella quale sono stata ammessa al primo anno». Le stelle nascenti sono state selezionate dalla coreografa Mascia Del Prete che ha realizzato uno spettacolo di grande impatto dominato dalla scenografia che allineando i performer tracciava il profilo di una colomba.