Bellaria, il secondo libro dello chef Aquila: “La mia vita di ricette”

Si intitola “Storie di vita. My way 2” il secondo libro di Francesco Aquila, vincitore della decima edizione di Masterchef nell’annata 2020-2021 e residente a Bellaria Igea Marina. «È una soddisfazione – dice - che la casa editrice Baldini-Castoldi mi abbia ricontattato, dopo esser stato incoronato re di tutti i Masterchef a fronte di 4 ristampe e 12mila copie vendute. Un bel successo – commenta – in un’epoca in cui si legge poco e soprattutto in versione digitale».

Ora ha dato alle stampe un’autobiografia di vita, raccontata attraverso le ricette che ama e che ha preparato nei momenti clou della sua ascesa come i piatti cucinati per lo stilista Giorgio Armani che ama i cibi della tradizione come la pappa al pomodoro, realizzata con 5 tipi di pomodori di colori diversi, in cotture differenti.

La presentazione del precedente libro «non era stata degustata a dovere, in quanto la pandemia dettava vincoli impedendo nel momento più bello di guardarsi negli occhi». Stavolta le pagine sono un unicum fuori dagli schemi, aggiornano sulle attività chi lo segue, il che costituisce la prima domanda degli utenti che digitano il suo nome sui motori di ricerca. Tra le ricette anche piatti romagnoli rivisitati: dalla lasagna ai passatelli saltati con le vongole e broccoletti romani. Protagonisti sempre ingredienti della tradizione a un prezzo democratico, come patate, zucchine o zucca, andando incontro alle famiglie, valorizzando il km zero e soprattutto la stagionalità.

Filo rosso? La tutela della salute, valorizzando frutta, legumi e verdura, e limitando il consumo di carne e pesce in ottica ecosostenibile. «Fino a un anno fa - dice lo chef - la nuova vita mi sembrava un sogno ma di montagne da scalare ora, una volta raggiunta la cima, ne scorgo ogni volta un’altra». Da qui l’invito ai giovani «a non dormire sugli allori, ricordando sempre le proprie origini». In pentola bolle un nuovo programma su Food Network e un franchising di locali a Roma, oltre alle presenze estive a Unomattina.