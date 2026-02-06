Bellaria, il Caffè Madrid è in vendita: lo storico street bar volta pagina

Cafe Madrid in vendita. Volta pagina un locale storico di Bellaria Igea Marina, aperto dal 1986 e noto anche all’estero, in quanto primo concept di street bar in assoluto. Punto di riferimento della vita notturna in centro dalla metà degli anni Ottanta,

Cafe Madrid è un cocktail bar che lavora a pieno regime per tutta la stagione estiva, aperto dalle 18 fino a tarda sera, con eventi live e serate a tema. E proprio l’eccessivo carico di lavoro e il pensionamento dei proprietari sono i motivi alla base della decisione di passare il testimone.

«Si tratta di un impegno nelle ore serali e notturne che per me è diventato pesante - dice Cristina Zanotti, moglie del titolare Marino Lazzarini, e presenza costante all’interno dell’attività -. Quest’anno poi sono diventata nonna e vorrei avere più tempo da dedicare alla nipotina.

E prosegue: «Vediamo che l’amministrazione ha in mente iniziative per il rilancio dell’Isola dei Platani, e questo va benissimo. Ma siccome la questione del rilancio dell’Isola è di stretta attualità, noi crediamo che non bastino solo eventi temporanei, pur se interessanti e portatori di visitatori, ma vada valutato il sistema turismo della città, nel suo insieme, tenendo sempre presente che il centro della città vive soprattutto nelle ore serali e che cocktail bar come il nostro e alcuni altri hanno bisogno di presenze per svolgere un’attività remunerativa».

A chiusura uno sguardo al futuro. «Rimane comunque il fatto che in ogni caso noi siamo pronti per un’altra stagione estiva al massimo livello, sempre con drink e musica di qualità e aperitivi nel solco della tradizione romagnola più genuina».