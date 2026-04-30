Bellaria Igea Marina, scontro tra auto e scooter: due minorenni in ospedale, uno è grave

Un incidente stradale si è verificato nel sottopassaggio ferroviario di via Pertini a Igea Marina, coinvolgendo una Fiat Punto e uno scooter 125 cc con a bordo due ragazzi minorenni.

Secondo una prima ricostruzione, i due giovani in sella allo scooter avrebbero perso il controllo del mezzo probabilmente a causa della velocità eccessiva in curva, finendo contro l’autovettura condotta da una donna. Nell’impatto, uno dei due ragazzi è rimasto incastrato sotto la vettura, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarlo.

Sul posto sono accorsi il 118, i Vigili del Fuoco (115) e la Polizia Locale, che ha provveduto ai rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le condizioni dei feriti hanno richiesto il trasferimento in ospedale con urgenza: uno dei due minorenni è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Cesena, mentre il secondo è stato portato al pronto soccorso di Rimini. La donna alla guida dell’auto non risulta coinvolta in modo grave.