Bellaria Igea Marina. Rischia di soffocare per un boccone, turista salvato in videochiamata

Rischia di soffocare per un boccone di pollo, un turista 70enne è stato salvato grazie alla videochiamata con l’infermiere della centrale operativa. E’ successo ieri sera in un ristorante di via Pinzon. Mentre si trovava a cena, un boccone di pollo di traverso ha rischiato di soffocarlo, facendogli perdere conoscenza. Mentre i presenti cercavano di soccorrerlo, sono stati allertati i sanitari. L’infermiere della centrale operativa, in videochiamata, ha fornito le istruzioni per eseguire le manovre di disostruzione. All’arrivo dei sanitari il turista veronese è stato trasportato in ospedale.