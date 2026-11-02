Bellaria Igea Marina, rapina al minimarket e scippa una 77enne: arrestato 43enne

I Carabinieri della Stazione di Bellaria Igea Marina hanno arrestato un 43enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto il responsabile di una scia di reati predatori messi a segno in paese tra il 12 e il 18 ottobre scorsi. L’uomo si trova ora rinchiuso nel carcere di Ferrara in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Rimini.

L’escalation criminale era iniziata la notte del 12 ottobre con una rapina a mano armata all’interno di un minimarket, dove un malvivente a volto coperto ha minacciato il dipendente con un coltello per poi fuggire con l’incasso. Nei giorni seguenti si erano poi verificati diversi furti con strappo, tra cui uno particolarmente violento ai danni di una pensionata di 77 anni. La donna, aggredita alle spalle da un uomo in bicicletta, era stata scippata con brutalità e fatta cadere a terra, riportando gravi lesioni.

Le indagini immediate dei militari si sono avvalse delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona. Dall’analisi dei filmati i Carabinieri sono riusciti a ricostruire le vie di fuga, identificando l’abbigliamento dell’aggressore, i suoi tratti somatici e la bicicletta usata per i colpi. La svolta è arrivata a poche ore dall’ultimo episodio, quando le pattuglie hanno intercettato e bloccato l’uomo proprio mentre pedalava sul mezzo segnalato. La successiva perquisizione ha permesso di recuperare sia gli abiti indossati durante i reati sia parte della refurtiva, consolidando il quadro probatorio che ha fatto scattare le manette.