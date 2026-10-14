Bellaria Igea Marina, pulizia e diserbo: conclusi due interventi per il decoro urbano

Interventi di pulizia e manutenzione conclusi a Bellaria Igea Marina, dove la città si presenta più ordinata e accogliente grazie a due recenti operazioni di riordino. Le squadre di manutenzione sono intervenute lungo la passeggiata a mare al confine sud di Igea Marina per rimuovere i consistenti accumuli di sabbia depositati dal vento nei giorni scorsi. Parallelamente, si è provveduto al diserbo e allo sfalcio della vegetazione lungo il marciapiede all’ingresso del centro cittadino, nell’area compresa tra via Ravenna e via Roma. Due piccoli cantieri che rientrano nel piano costante di cura del decoro urbano portato avanti dal Comune nei punti d’accesso e nei luoghi simbolo della località.