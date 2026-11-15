Bellaria Igea Marina: perde il controllo dell’auto sulla Statale 16 e si schianta contro un albero

È finito contro un albero, ma se l’è cavata fortunatamente con ferite lievi, l’automobilista protagonista di un incidente avvenuto sabato sera lungo la Statale 16 Adriatica, all’altezza del chilometro 192, nel territorio di Bellaria Igea Marina.

Erano circa le 23.30 quando il conducente, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso autonomamente il controllo della vettura uscendo di strada e terminando la propria corsa contro una pianta a bordo carreggiata. A causa del violento impatto l’uomo è rimasto incastrato nell’abitacolo, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo dalle lamiere. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, hanno classificato il ferito con un codice di bassa gravità.