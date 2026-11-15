Bellaria Igea Marina. Perde il controllo dell’auto sulla Statale 16 e s’incastra contro un albero

È terminata nel fosso la corsa dell’auto che sabato sera è uscita autonomamente di strada lungo la Statale 16 Adriatica, al chilometro 192, nel territorio del comune di Bellaria Igea Marina. Ferito, per fortuna lievemente, l’automobilista, rimasto intrappolato nella vettura dopo che la portiera non si apriva a causa di un albero.

Da quanto emerso, l’incidente si è verificato intorno alle 23.30, quando il conducente, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della vettura, finendo fuori dalla carreggiata e terminando la corsa nel fosso. A causa dell’impatto, l’auto è rimasta incastrata, intrappolando al suo interno l’automobilista, che non riusciva a uscire autonomamente dall’abitacolo a causa della portiera bloccata da un albero. Per liberarlo si è così reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto per estrarlo dalle lamiere e affidarlo poi alle cure dei sanitari.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi al conducente. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi: è stato infatti classificato in codice 1. Ora toccherà alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente.