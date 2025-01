Bellaria Igea Marina, multe in calo ma il targa system in pochi mesi scova 22 mezzi non assicurati

BELLARIA IGEA MARINA. «Multe in calo, i primi positivi riscontri del targa system, crescita del presidio del territorio e delle operazioni condotte in sinergia con le altre forze dell’ordine», questi gli aspetti più rilevanti che l’Assessore alla Sicurezza Ivan Monticelli sottolinea oggi, in relazione all’attività condotta dal Comando di Polizia Locale di Bellaria Igea Marina nel corso del 2024.

«Proprio il numero delle sanzioni elevate merita un’attenzione particolare», scrive in una nota il Comune, «con il totale che passa dalle 29.297 del 2023 alle 28.641 del 2024. Oltre 600 verbali in meno, a cui concorrono in maniera significativa le circa 400 multe in meno legate alla sosta: passate dalle 4.770 del 2023 – per altro dato già in forte calo rispetto al 2022 - alle 4.388 del 2024. In lieve aumento, invece, l’accertato totale legato al Codice della Strada, passato dai 2.684.000 euro circa del 2023 ai 2.857.000 circa nel 2024, con quello specifico da autovelox e verbali ex art. 126 bis salito di circa 100.000 euro e assestatosi nell’anno appena concluso a 2.532.000 euro circa».

«Al presidio del territorio», continua il Comune, «si collegano in qualche modo anche il piccolo ma positivo calo degli incidenti, passati da 108 a 106 - di cui uno purtroppo mortale come nel 2023 - , e soprattutto i dati relativi alle violazione degli artt. 193 ed 80 del Codice della Strada, che riguardano rispettivamente la mancanza di copertura assicurativa e la mancata revisione dei veicoli. Presidio del territorio che in questo caso è di natura anche tecnologica e si è sostanziato nell’introduzione a Bellaria Igea Marina, a metà agosto 2024, di strumentazione targa system che consente la verifica istantanea delle condizioni delle vetture su strada. Dal 15 agosto al 31 dicembre 2024, gli accertamenti per mancata assicurazione sono stati 22, rispetto ai 15 registrati nello stesso periodo del 2023; numeri che quasi raddoppiano, se si considerano i veicoli colti senza revisione, che nel periodo di riferimento 15 agosto - 31 dicembre sono passati da 37 a 66. Targa system che fa il paio con un altro fiore all’occhiello delle politiche sulla sicurezza a Bellaria Igea Marina, quel sistema di videosorveglianza fondamentale nella soluzione di tanti episodi di cronaca che grazie ai 15 nuovi punti presidiati tra lungomare Carrà e piazza Marcianò è salito a oltre 130 telecamere attive sul territorio comunale».