Bellaria Igea Marina, il Pd contro la via intitolata a Berlusconi

BELLARIA IGEA MARINA. «Avevamo già detto molto qualche mese fa, quando c’è stata la scelta da parte dell’Amministrazione Bellariese e la nostra posizione è di assoluto rifiuto per questa scelta. Ma è naturale, soprattutto quando viene citata come motivazione che “Berlusconi ha rappresentato e rappresenta il simbolo di una politica di relazione che oggi non abbiamo più”. Silvio Berlusconi non rappresenta un simbolo per l’Italia, tantomeno per Bellaria Igea Marina e la scelta di dedicare una via, peraltro già intitolata, al leader di Forza Italia sono solo di tipo politico». Va giù duro il Pd di Bellaria Igea Marina contro la scelta della maggioranza di dedicare una via all’ex presidente del consiglio, fondatore di Forza Italia.

«La memoria civica non deve essere piegata a esigenze di bandiera», continua il Pd, «Bellaria Igea Marina ha bisogno di ricordare figure unificanti, anche legate alla sua storia e alla nostra comunità, non di importare simboli che spaccano il Paese. La storia di Bellaria Igea Marina è ricca di figure che meritano di essere celebrate, senza divisioni e ci chiediamo perché non sia stata utilizzata la stessa procedura per ricordare i nostri primi due sindaci, Odo Fantini e Nino Vasini. Due persone importanti per il nostro territorio, per la nostra Comunità, che hanno contribuito alla crescita di Bellaria Igea Marina e che sono nella storia della nostra Città».