Bellaria Igea Marina, fenicottero atterra in spiaggia

Un momento di sosta lungo la rotta migratoria si è trasformato in un pomeriggio movimentato sulla spiaggia di Bellaria Igea Marina. All’altezza del bagno 77, un esemplare di fenicottero ha deciso di posarsi a riva per concedersi una breve tregua dopo il volo. La presenza dell’animale sulla battigia ha però scatenato l’immediata curiosità dei bagnanti, che si sono avvicinati per scattare foto, mentre alcuni cani presenti in zona hanno iniziato a rincorrerlo, disturbando la sua tranquillità. La situazione ha generato una pioggia di chiamate al Centro recupero animali selvatici di Rimini, pronto a intervenire per mettere in sicurezza il volatile. Gli operatori si sono precipitati sul posto e hanno recuperato l’esemplare per trasferirlo nella loro struttura. La referente del Cras, Clara Corbelli, ha rassicurato tutti sulle condizioni dell’animale, spiegando che la sua liberazione avverrà già nei prossimi giorni. Corbelli ha inoltre ricordato come sia del tutto naturale per questi uccelli effettuare brevi soste durante i loro spostamenti, sottolineando che l’unico elemento anomalo della vicenda è stato il clamore della folla, che ha spezzato il meritato riposo del fenicottero.