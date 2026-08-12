Bellaria Igea Marina, caccia ai furbetti dei rifiuti

Pugno duro ed educazione civica contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti nel pieno della stagione estiva. Per fare fronte all’aumento delle presenze turistiche e ai recenti episodi di conferimento scorretto, il Comune ha deciso di intensificare i controlli sul territorio stringendo un’alleanza ancora più forte con la sezione riminese di Accademia Kronos.

Per tutto il mese di agosto, una decina di agenti accertatori ambientali dell’associazione sarà impegnata in un servizio straordinario di presidio quotidiano, con un’attenzione particolare nei fine settimana. Gli operatori saranno attivi in tutto il comune e con un focus specifico sulle “casette eco smarty”, monitorando soprattutto quelle di via Tibullo e via Pertini, finite di recente al centro di diversi casi di inciviltà. Il personale sarà a disposizione della cittadinanza e dei turisti per fornire informazioni sul corretto uso delle strutture, ma svolgerà anche un ruolo di deterrenza e repressione: gli agenti hanno infatti la facoltà di sanzionare direttamente i trasgressori. Come ha evidenziato l’assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli, l’obiettivo è sensibilizzare gli utenti sul fatto che i comportamenti individuali incidono direttamente sul decoro urbano, ringraziando il presidente dell’associazione Fabio Paganelli per la costante vicinanza alla comunità.