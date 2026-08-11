Bellaria Igea Marina, bando per due agenti di Polizia Locale e stangata sull’abusivismo in spiaggia

L’Amministrazione comunale rinforza il corpo di Polizia Locale investendo sulla sicurezza e sulle nuove risorse professionali. È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune il bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di due Istruttori di Vigilanza, rivolto ai giovani tra i 18 e i 39 anni, con possibilità di inviare la candidatura entro il 7 settembre. Come spiegato dal sindaco Filippo Giorgetti, l’iniziativa permetterà anche di creare una graduatoria a cui attingere nel 2027 per coprire i futuri pensionamenti, invitando i ragazzi del territorio a cogliere questa opportunità. Un potenziamento dell’organico che viaggia in parallelo con i serrati controlli estivi già in corso sul litorale, dove gli agenti in incognito hanno messo a segno l’ennesimo blitz contro il commercio abusivo sequestrando centinaia di oggetti di bigiotteria e quaranta borse contraffatte. L’assessore alla Sicurezza Ivan Monticelli, nel ringraziare la Polizia Locale per le migliaia di articoli sottratti al mercato nero nelle ultime settimane, ha rinnovato l’invito a cittadini e turisti a non acquistare merce irregolare per non alimentare lo sfruttamento e non danneggiare i negozianti onesti.