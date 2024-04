Bellaria-Igea Marina. Anche il ministro dello Sport a “Divertirsi in sicurezza“

BELLARIA-IGEA MARINA. Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha partecipato alla giornata conclusiva del progetto “Divertirsi in sicurezza” al teatro Astra di Bellaria-Igea Marina. «Sono felice», ha detto Abodi, «ogni volta che riesco a incrociare gli sguardi, i pensieri e le parole di ragazze e ragazzi che hanno bisogno anche di prossimità delle istituzioni, di appuntamenti come quello odierno di “Divertirsi in sicurezza”, per il quale ringrazio la Dottoressa Gallucci e la sottosezione dell’Associazione Nazionale Magistrati di Rimini. Da ministro di questo Governo avverto il piacere e il dovere di incontrare i giovani, ascoltarli, dialogare con loro, rispondere alle loro domande, prospettare delle opportunità, in definitiva, accorciare le distanze e stabilire relazioni che contribuiscano ad alimentare fiducia e speranza. Dobbiamo far comprendere che lo Stato non è un’entità astratta, ma è rappresentato da uomini e donne, a partire da quelli in divisa, che si dedicano con passione al miglioramento della qualità della vita delle persone. Non sempre riusciamo nell’intento, ma queste opportunità ci mettono a confronto e sono un’indispensabile occasione di allenamento alla partecipazione. Un plauso infine ai docenti e ai genitori, guide preziose, che hanno accompagnato i circa 500 studenti presenti che ringrazio per la partecipazione attiva a questo incontro»