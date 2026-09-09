Bellaria Igea Marina, abusivismo commerciale e monopattini nel mirino della Polizia locale

BELLARIA. Continua l’impegno della Polizia Locale di Bellaria Igea Marina con nuove operazioni sul fronte antiabusivismo commerciale e su quello dei controlli che interessano i veicoli elettrici.

Nel primo caso, condotta in abiti civili, è partita l’operazione da cui è nato il sequestro penale di 135 oggetti contraffatti, soprattutto pelletteria, con particolare riferimento a imitazioni di borse griffate; aspetto quest’ultimo che ha determinato la natura penale del sequestro, con comunicazione di reato a carico di ignoti. Nel contesto dell’attività, svoltasi sull’arenile di Igea Marina, è avvenuto anche un cospicuo rinvenimento di merce oggetto di sequestro amministrativo e non penale: si tratta di ulteriori, diverse c

Per quanto riguarda i veicoli elettrici, in paticolare monopattini, sono venti le violazioni contestate, in poche ore distribuite in due sere di attività, legate al mancato utilizzo del casco, al contrassegno di identificazione (la targa) e all’assicurazione: tutti elementi resi obbligatori dall’entrata in vigore della Legge 177/2024. Si sommano ai 31 elevati a inizio agosto per infrazioni analoghe. Particolarmente attenzionate sul tema le ztl e le strade con corsie preferenziali, ad esempio viale Panzini e il lungomare Pinzon, dove l’indisciplinatezza dei conducenti dei mezzi elettrici può pregiudicare maggiormente la sicurezza degli altri utenti, soprattutto i pedoni.