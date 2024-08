Bellaria-Igea Marina, a settembre la festa dei giovani di Forza Italia

Torna per il secondo anno consecutivo Azzurra Libertà, la Festa nazionale di Forza Italia Giovani. Dopo l’edizione dello scorso anno a Gaeta, quest’anno la location sarà la riviera romagnola, e più precisamente Bellaria Igea Marina. Dal 6 all’8 settembre la convention degli ‘azzurrini’ accoglierà ministri, sottosegretari, parlamentari, dirigenti, eurodeputati, amministratori e anche qualche ospite d’onore ancora top secret per confronti e dibattiti. Senza rinunciare a qualche momento di svago.

Il claim sarà ‘Sognare in grande’, un riferimento al fondatore Silvio Berlusconi: “Questa festa è in sua memoria, perché sognare in grande è il più grande insegnamento che, di fatto, ci ha lasciato in eredità: sognare un’Italia più grande, forte, innovativa, aperta ai giovani e capace di aiutarli a realizzare i loro sogni”, ha spiegato il segretario di Forza Italia Giovani, Stefano Benigni. Che stamattina ha partecipato alla presentazione della festa nella sede di Forza Italia a via in Lucina, a Roma, aperta dal segretario nazionale Antonio Tajani. Insieme a loro anche i capigruppo al Senato, Maurizio Gasparri e alla Camera, Paolo Barelli, oltre al sindaco di Bellaria, Filippo Giorgetti, alche lui esponente di Fi.

Questa festa, ha detto Tajani, “segnerà un po’ la ripresa dell’attività politica del partito, come l’anno scorso quando con giovani e dibattiti abbiamo voluto accendere i riflettori sulle grandi questioni, proprio come quella giovanile. Questo anche se durante l’estate in realtà non ci siamo mai fermati, con le visite nelle carceri e la campagna di tesseramento”. Il segretario ha snocciolato gli impegni del partito da settembre in poi: “Dopo la festa nazionale dei nostri giovani ci sarà la riunione del Ppe a Napoli, poi la Giornata degli Enti locali a Perugia, la Giornata dell’Economia a Milano proprio prima della finanziaria, e poi la solita tre giorni del partito che quest’anno sarà a Palermo, dopo l’anno scorso a Paestum”.

“Grazie al segretario Tajani per averci anche quest’anno dato piena disponibilità e supporto per organizzare questa festa, che è al secondo anno di fila”, le parole di Benigni. Quest’anno, ha spiegato, “sarà in una regione molto importante che andrà al voto il prossimo autunno, per ribadire che Forza Italia c’è, ci vuole essere, è parte integrante della coalizione centrodestra e metteremo in campo tutti gli sforzi possibili per andare al governo dell’Emilia-Romagna”. La tre giorni, ha sottolineato il segretario di Forza Italia Giovani, “sarà un momento di confronto con tanti panel e relatori, parlamentari, ministri, sottosegretari e tanti giovani”.

L’anno scorso, ha ricordato Benigni, “è stato straordinario, con la partecipazione di oltre mille giovani, e quest’anno l’obiettivo è di superare quel risultato: abbiamo già centinaia e centinaia di adesioni confermate e i numeri fanno ben sperare. È sintomo che Forza Italia è un partito sempre più attrattivo in particolare per i giovani, che vogliono essere protagonisti della vita del partito e non semplici spettatori”.

Dibattiti e confronti “saranno su temi legati sia alle questioni nazionali che a quelle europee e internazionali, con tavoli su ambiente, energia, acqua, Ue ed elezioni Usa, ma anche legati alle deleghe e ministri. Oltre a qualche intervista a ospiti d’eccezione”. Non solo incontri e dibattiti, ha assicurato il segretario dei giovani azzurri, “ma anche momenti di intrattenimento legati alla splendida location sulla riviera”.

Forza Italia, ha commentato Gasparri, “è sempre stata attenta alla crescita delle nuove generazioni. L’anno scorso per noi è stato importante, il primo anno senza la guida fisica del presidente Berlusconi ma con la presenza dei suoi valori e principi. Siamo partiti con questa festa da Gaeta, il primo evento reso possibile nel post Covid, quest’anno sarà in Romagna e ci sarà grande partecipazione. Ma per noi- ha proseguito il presidente dei senatori azzurri- l’attenzione ai giovani è normale, abbiamo la piena consapevolezza di quanto sia importante che le nuove generazioni preparino tutto ciò che ci deve essere in prospettiva”.

I gruppi di Camera e Senato, ha aggiunti Barelli, “insieme a quello di Bruxelles, saranno entusiasti di partecipare agli eventi della festa per ascoltare i nostri giovani. Questo è importante dal punto vista non mediatico, ma politico e culturale per valorizzare quello che è il nostro dna”.

Dal 6 all’8 settembre, ha detto Giorgetti, “Igea è ancora ricca di eventi e turisti. Trovo molto significativa l’organizzazione di questa festa non solo perché l’Emilia-Romagna andrà al voto, ma anche per la scelta della riviera romagnola, cuore del turismo realizzato negli anni da un’imprenditoria giovane per i giovani guardando anche alla cura e tutela del territorio, oltre a essere luogo d’incontro fra popoli di tutta Europa. Troverete la città ad accogliervi a braccia aperte, tutti i nostri servizi sono a vostra disposizione”, ha concluso il primo cittadino di Bellaria Igea Marina.