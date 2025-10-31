Bellaria, i nuovi cuochi e la sostenibilità: alleanza tra il Comune e l’Alberghiero verso Ecomondo

In vista della partecipazione a Ecomondo 2025, l’assessora all’Ambiente del Comune di Bellaria Adele Ceccarelli e Piero Camoli, referente di Nuova C Plastica, hanno consegnato ieri i grembiuli ufficiali dell’iniziativa “Dalla scatoletta alla tanichetta – dai nuova vita al tuo olio alimentare esausto” agli studenti dell’Istituto Alberghiero Malatesta di Bellaria Igea Marina, diretto dalla dirigente Sabina Fortunati. A rendere l’incontro ancora più coinvolgente, la presenza della mascotte “Marino”, il balenottero amico del mare, simbolo della campagna nazionale “Stop Food Oils and Fats in the Sea”.

L’iniziativa, sostenuta dal CONOE (Consorzio Nazionale di Raccolta e Trattamento degli Oli e dei Grassi Vegetali ed Animali Esausti), coinvolgerà anche gli studenti dell’Istituto F.M. Giancardi di Alassio. L’obiettivo è promuovere l’economia circolare in cucina attraverso uno show cooking educativo, in programma martedì 4 novembre alle ore 10.30, durante la giornata inaugurale della fiera Ecomondo a Rimini. L’appuntamento si terrà nello spazio eventi Nuova C Plastica – Padiglione C5, Stand 405. I giovani chef, futuri ambasciatori del gusto italiano, si cimenteranno in una performance culinaria senza fornelli, utilizzando mortai tradizionali per preparare salse da abbinare a finger food alla piadina romagnola. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sul corretto smaltimento degli oli alimentari esausti, in particolare quelli contenuti nelle conserve di tonno, e promuovere comportamenti virtuosi per la tutela del mare.

“Coinvolgere le nuove generazioni di cuochi significa investire in una cultura gastronomica che sappia coniugare eccellenza e sostenibilità”, ha dichiarato l’assessora Ceccarelli. “Questa iniziativa si inserisce nel solco tracciato lo scorso luglio con l’attività educativa ai Bagni Gori, dove abbiamo coinvolto turisti e bambini sui temi dell’Obiettivo 14 dell’Agenda ONU 2030. Oggi, con Marino e i grembiuli ufficiali, rilanciamo quel messaggio in chiave professionale e formativa”.

“La consegna dei grembiuli è un gesto simbolico ma potente: rappresenta l’impegno concreto di questi giovani nel promuovere l’economia circolare in cucina”, ha aggiunto Piero Camoli. “Dalla spiaggia ai fornelli, il nostro percorso educativo continua. Dopo l’esperienza estiva ai Bagni Gori, oggi rilanciamo la sfida con il contributo degli istituti alberghieri, veri laboratori di innovazione sostenibile.”

“Il grembiule che oggi indossano gli studenti — sottolinea Marco Rossi, reggente della sede di Bellaria dell’Istituto Alberghiero Malatesta di Rimini — rappresenta molto più di un accessorio da cucina. È il segno concreto di una nuova visione del mestiere del cuoco, dove tecnica e creatività si intrecciano con la responsabilità ambientale. L’iniziativa ‘Dalla scatoletta alla tanichetta’ porta in aula i principi dell’economia circolare, trasformando lo scarto in risorsa e l’olio esausto in consapevolezza. A Ecomondo 2025, i nostri giovani chef dimostreranno che la cucina del riuso non è solo possibile, ma necessaria per costruire un futuro sostenibile”.

“Il ruolo dei giovani chef a Ecomondo 2025 – evidenzia Tommaso Campanile, presidente del CONOE – è strategico per favorire comportamenti virtuosi, come la corretta gestione dell’olio alimentare esausto, e dimostra quanto sia fondamentale integrare la responsabilità ambientale nel dna della figura professionale del cuoco. In questo contesto, il grembiule non è soltanto un simbolo di appartenenza, ma diventa il segno concreto di un impegno verso una cucina consapevole e rispettosa dell’ambiente”.

In Italia, la media di raccolta degli oli esausti è di soli 200 grammi pro capite, a fronte di un consumo annuo di tonno di circa 2,5 kg per persona. L’iniziativa mira a colmare questo gap informativo e pratico, coinvolgendo le nuove generazioni in un percorso educativo che coniuga creatività, tecnica e responsabilità ambientale. Marino, già protagonista di campagne lungo i porti e le spiagge italiane, ha salutato gli studenti con il suo messaggio di sostenibilità, rafforzando il legame tra il gesto quotidiano e la tutela globale dell’ecosistema marino.