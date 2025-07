Bellaria, granchi blu avvistati nel lago del Gelso

Granchi blu nel lago del Gelso a Igea Marina. La scoperta senza precedenti è merito di un 16enne che risiede nella città di Panzini. Come sua abitudine, d’estate, anche ieri mattina si è recato a pesca, canne in spalla, diretto allo specchio d’acqua che domina il parco del Gelso. Una rilassante mattina come tante finché qualcosa sotto al pontile ha destato la sua attenzione. «Non credevo ai miei occhi - dice - quando un granchio blu si è avventato sull’esca artificiale per poi sparire. Non mi era mai capitato nulla del genere». Ma com’è finito nel laghetto? «Potrebbe essere arrivato - spiega ancora il 16enne - attraverso il canale che porta acqua salata nel lago. Anni fa è andata così anche per i cefali. L’ennesima conferma, sostiene, che una causa «delle frequenti morìe dei pesci è dovuta proprio all’immissione di acqua marina». Quindi l’auspicio - conclude lo studente - «è che il nuovo ospite (ma forse è il caso di dire “i nuovi ospiti”) non crei scompiglio nell’ecosistema lacustre».