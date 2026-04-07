Bellaria, Giovanni Graziani: “Le mie 17mila cartoline d’epoca per fare rivivere la città”

Ben 17mila cartoline raffiguranti Bellaria e datate dal 1903 agli anni Novanta. È il tesoro culturale accumulato in quasi quarant’anni dal 65enne ragioniere, Giovanni Graziani, detto “Gianni”, che con pazienza ha trasformato una passione in patrimonio prezioso per la storia di Bellaria Igea Marina. Una collezione, la sua, formata da un numero molto rilevante di pezzi – ognuno significativo e talvolta unico – che rappresentano vaste tipologie: dalle raffigurazioni in bianco e nero delle prime pensioncine o delle villette in affitto, con il menù scritto sul retro o il personale in bella mostra, «chaffeur incluso con tanto di divisa» agli esemplari in cui il padre fondatore di Igea Marina, Vittorio Belli, metteva in vendita lotti di terreno «per un nuovo incantevole soggiorno» promettendo «un ottimo impiego di capitali» vista mare. In tutti questi anni Graziani, che iniziò la sua prima collezione mettendo al sicuro i temi che la maestra buttava «per poi farne dono ai compagni durante una rimpatriata da adulti», ha salvato dall’oblio con dedizione, in collezioni private o sul mercato, pezzi di storia cittadina, materiale in gran parte di difficile reperimento.